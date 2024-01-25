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Большинство американцев не могут позволить себе купить новый автомобиль
В США наблюдается недостаток недорогих автомобилей

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Цены на автомобили в последние годы непрерывно растут. Пандемия COVID-19, инфляция и прочие неприятности в мире приводят к тому, что всё больше людей не могут позволить себе купить новый автомобиль. Относится это в том числе и к жителям США.

Согласно статистике от CoPilot, в последние четыре года средняя цена автомобиля выросла там на 30%. Всего 10% продаваемых в США автомобилей стоят менее $30000. По этой причине американцы держатся за свои нынешние автомобили всё дольше. С подержанными автомобилями дела обстоят не намного лучше. Только 28% объявлений о продаже автомобиля показывают цену менее $20000.

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Средняя стоимость новых автомобилей в США составляет сейчас $48451. Это больше, чем стоит базовый вариант BMW X3. Для покупки автомобиля в США доход покупателя должен быть не меньше 100000 в год. В настоящее время этот показатель составляет чуть более $80000.


В результате свыше 60% домохозяйств не могут позволить себе приобретение нового автомобиля, даже более дешёвых вроде Toyota Corolla и Nissan Versa. Среди одиноких людей 82% не зарабатывают $100000 в год.

С ноября 2019 года по ноябрь 2023 средняя стоимость новых автомобилей в США увеличилась без малого на $10000.

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Особенностью автовладельцев в США является любовь к крупным пикапам и внедорожникам. Из-за малого спроса на более компактные автомобили их снимают с производства. Это способствует дефициту автомобилей по цене не более $20000.

#автомобили
Источник: carbuzz.com
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