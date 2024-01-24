Американская компания также разработала новую автомобильную вычислительную платформу, предоставляющую больше преимуществ для водителей.

Ведущие автопроизводители долгое время не хотели внедрять в свои автомобили Android Auto и CarPlay. В частности, General Motors решила полностью отказаться от поддержки Android Auto и CarPlay, а вот Ford выбрал иную стратегию. Американская компания представила свою новую автомобильную операционную систему, основанную на Android Automotive с сохранением возможности подключения смартфона.

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Как мы хорошо знаем, Android Auto и CarPlay являются автомобильными системами для дублирования экрана смартфона на дисплее автомобиля. При этом все вычисления происходят именно на смартфоне, а автомобиль выступает только в роли второго дисплея. Android Automotive, которую компания Google впервые продемонстрировала в 2017 году, представляет собой упрощенную версию Android, работающую в информационно-развлекательных системах автомобилей. Она предоставляет автопроизводителям больше возможностей для настройки интерфейса, при этом сохраняя доступ к приложениям и сервисам, которые востребованы у пользователей, например, Google Maps и Assistant.

Новая автомобильная система от компании Ford на базе Android Automotive впечатляет своими возможностями. В автомобилях будут использоваться сразу два дисплея: первый, "небольшой" по меркам производителя, имеет диагональ 11,1 дюйма и расположен в центральной консоли, а второй тянется через всю панель приборов. Этот огромный 48-дюймовый экран охватывает рабочее пространство, как водителя таки и переднего пассажира. Панорамный экран предоставляет изображение в 4K-разрешении с графикой на базе Unreal Engine.

Автомобильные приложения Ford

Ford заявил, что программное обеспечение автомобиля будет полностью настраиваться под конкретного водителя. К примеру, кто-то захочет вывести на передний план карту, погоду, данные о давлении в шинах и элементы управления музыкой, а другому водителю такая избыточная информация может показаться лишней. По заверениям компании, их новая цифровая платформа способна учесть все пожелания. Автомобиль будет оснащен собственным 5G-модемом (предположительно, за дополнительную плату), что позволит обеспечить бесперебойную загрузку контента и обновление ПО по воздуху.

Однако пользователи не будут ограничены исключительно встроенными функциями. Ford по-прежнему будет поддерживать стандартные подключения Android Auto и CarPlay. Эти режимы по-прежнему будут доступны на центральном экране, а некоторые элементы, например карта, смогут транслироваться также на панорамный 48-дюймовый дисплей. Более того, Ford планирует наладить обмен данными между электромобилями собственного производства и мобильными платформами, чтобы, к примеру, Android Auto и CarPlay могли отображать точный уровень заряда батареи и корректно строить маршрут.

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Удивительно, но на странице компании Ford, посвященной новой мультимедийной системе, ни разу не упоминается “искусственный интеллект” – настоящее достижение для 2024 года. Пока компания продемонстрировала это решение лишь на примере внедорожника Lincoln Nautilus 2024 модельного года, цена которого стартует от 50 000 долларов. В течение 2024 года обновленная платформа появится и на других автомобилях, однако конкретные модели пока не называются. Стоит ожидать, что дизайн и расположение экранов будут варьироваться в зависимости от модели – решение, выбранное для Lincoln, может отличаться от интерфейса в Ford Lightning.