Китайская компания по производству электромобилей BYD завоевывает рынок своей страны. Volkswagen (VW) теряет лидирующие позиции.

Компания BYD достигла новой вехи на своем внутреннем рынке Китая. В прошлом году BYD продала в стране 2,4 миллиона автомобилей. Таким образом, компания превысила продажи Volkswagen на 100 тысяч единиц.

Это исторический прорыв, поскольку BYD впервые за 15 лет обогнал VW как самый продаваемый автомобильный бренд в стране.

Фото: BYDПо имеющимся данным, BYD в настоящее время занимает 11% доли китайского автомобильного рынка, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в 2021 году. Рыночная доля Volkswagen упала до 10,27%. С момента входа в автомобильный бизнес в 2003 году BYD воспользовалась быстро развивающимся китайским рынком электромобилей и щедрыми государственными субсидиями, чтобы стать ведущей компанией страны. Только в прошлом году компания продала в Китае 1,6 миллиона электромобилей.

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Рост продаж BYD на 62% в 2023 году отражает меняющуюся ситуацию в индустрии. Всего в 2023 году китайские автопроизводители продали около 9,4 миллиона электромобилей и гибридов по сравнению с 6,9 миллионами в предыдущем году. Поэтому Volkswagen и другие иностранные бренды должны значительно расширить свой портфель электромобилей и локализовать производство, чтобы не отставать от китайского автопрома.

VW борется с низким спросом, особенно на свои электрические модели семейства ID. В основном это связано с информационно-развлекательной системой: китайские производители часто предлагают более продвинутые решения, которые больше соответствуют вкусам покупателей. Кроме того, они предлагают более дешевые автомобили и часто имеют лучший доступ к аккумуляторным элементам благодаря собственным заводам.

VW отправила бывшего руководителя бренда Ральфа Брандштеттера в Китай, чтобы решить проблемы и создать исследовательский центр и лучше понять потребности китайских клиентов. Компания из Вольфсбурга сотрудничает с конкурентом Xpeng и планирует создать новую платформу для доступных по цене электромобилей.

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Китайский рынок очень важен для VW. Пока местные производители автомобилей не были конкурентоспособны, VW оставалась там лидером рынка – позицию, которую компания занимала как минимум с 2008 года. А вот с переходом на электромобильность ситуация изменилась – по крайней мере, на данный момент не в пользу VW.