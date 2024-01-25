Японский автопроизводитель сохраняет консервативную позицию

Как сообщает Bloomberg, японский автопроизводитель Toyota продолжает сохранять консервативную позицию в отношении электромобилей – несмотря на то, что компания в значительной мере поспособствовала распространению гибридных авто. Так, внук основателя фирмы и председатель ее совета директоров Акио Тоёда считает, что электрокары никогда не займут более 30% мирового рынка.

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По мнению господина Тоёда, остальные 70% будут занимать автомобили с ДВС, гибриды и транспортные средства, работающие на водороде. Сама компания Toyota в прошлом году выпустила 95 тысяч электрокаров – менее 1% от общего числа произведенных ей авто. При этом эксперты BloombergNEF считают, что к 2040 году 75% всех новых автомобилей на рынке будут оснащены электродвигателями. Что же касается машин с ДВС – большинство аналитиков считают, что окончательно они не исчезнут, поскольку у них есть несколько важных преимуществ. Во-первых, они лучше приспособлены для холодного климата, во-вторых, не требуют специальной инфраструктуры для заправки — в случае возникновения зимнего затора подъехавший бензовоз может заправить застрявшие на дороге авто. И, наконец, в-третьих, машины с ДВС проще ремонтировать, в том числе, в «гаражных» условиях.