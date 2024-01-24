Pixel 9 Pro получит выросшие в размерах камеры

До конференции разработчиков Google I/O остаётся около четырёх месяцев. На этом мероприятии обычно демонстрируются следующие смартфоны серии Google Pixel. На этот раз изображения моделей Pixel 9 и Pixel 9 Pro появились значительно раньше. Благодаря им можно оценить обновлённый дизайн и увеличенный размер камер сзади.





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Главное изменение может затрагивать экран. Панель станет плоской и её диагональ уменьшится до 6,5 дюйма с прежних 6,7 дюйма в Pixel 8 Pro. Некоторые пользователи жаловались на размер смартфона, и Google могла принять решение уменьшить его.

Рамки вокруг экрана кажутся более тонкими. Задние камеры располагаются горизонтально и сенсоры стали крупнее. В центре находится самая большая камера, рядом размещена камера-перископ. Не исключено возвращение в аппараты Pixel сенсора температуры.

Предположительно, размер корпуса будет составлять 162,7 x 76,6 x 8,5 мм. С учётом выступа толщина может достигать 12 мм. Ожидается использование процессора Google Tensor G4, который мало изменится по сравнению с нынешним Tensor G3. Производителем этого процессора может остаться Samsung.





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У Samsung на этот раз получился приличный процессор Exynos 2400, так что возможности этого производителя позволяют рассчитывать и на другие качественные чипы.