В этом году Google готовится увеличить размер умных часов

Главной жалобой на часы последнего поколения от компании Google был их слишком маленький размер. Близкий к Google источник сообщает, что компания намеревается исправиться, и в этом году выпустит часы в двух размерах.

Хотя в часах Pixel Watch второго поколения были обновления по сравнению с оригинальной моделью, размеры сохранились. Диаметр часов составляет 41 мм, толщина корпуса 12,3 мм.

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Pixel Watch 2 и Galaxy Watch 6 Classic 47 мм

Многим подобные часы кажутся удобными, но для других они слишком малы. Больший корпус позволяет получить более крупную батарею и часы работают дольше. Также с большим корпусом можно использовать больший экран. Это позволяет лучше разглядеть изображение и проще взаимодействовать с элементами интерфейса.

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Если говорить о конкурентах, у Samsung часы Galaxy Watch 6 продаются с размерами 40 мм и 44 мм. Ещё есть модель Galaxy Watch 6 Classic размером 43 и 47 дюймов с диагоналями экранов 1,31 дюйма и 1,47 дюйма. Часы Apple Watch Series 9 предлагаются в размерах 41 и 45 мм.