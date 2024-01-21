Компания Google опубликовала в соцсети Х закодированное двоичным кодом сообщение, чтобы сказать фразу: "Новый год, новые краски"

Google готовится представить оригинальный оттенок корпуса для своего новейшего смартфона Pixel 8. Не исключено, что это сделано в ответ на недавний анонс флагманской модели Samsung Galaxy S24.

В своем официальном аккаунте в социальной сети Х (заблокирована в РФ) компания опубликовала весьма загадочный пост. В нем содержался двоичный код, который после расшифровки выдал фразу "Новый год - новые краски".

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Компания не стала давать подробных разъяснений относительно смысла этого сообщения. Однако фотография, сопровождавшая публикацию, явно намекала на скорый выход оригинальной расцветки корпуса для линейки Pixel 8.

На официальном сайте Google также появились упоминания о грядущем обновлении дизайна флагманского смартфона. Речь идет о новом мятно-зеленом оттенке корпуса в сочетании с зеленой панелью основной камеры. Опубликованный в соцсети снимок дает первое представление о том, как будет выглядеть эта новинка.

По мнению экспертов, необычный яркий цвет выделяется на фоне тех классических вариантов расцветки, которые доступны для Pixel 8 на данный момент. Напомним, в настоящее время флагманская модель выпускается в цветах Hazel (зеленовато-серый), Obsidian (глубокий черный), Rose (розовато-оранжевый), Porcelain (белый) и Bay Blue (ярко-голубой).

Как ожидается, продажи мятно-зеленого Pixel 8 стартуют уже 25 января. Google анонсирует готовность скорого обновления. При этом подчеркивается, что новая расцветка не затронет технические характеристики и внешний дизайн самого устройства.

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Эксперты расценивают такой "ход конем", как попытку компании Google вернуть интерес аудитории к линейке Pixel перед лицом обострившейся конкуренции - после анонса флагмана Samsung Galaxy S24. Выход нового цветового решения запланирован практически сразу после презентации южнокорейского смартфона-конкурента.