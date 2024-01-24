Следующая модель аппарата Samsung Galaxy Z Fold должна стать тоньше

Складные смартфоны Samsung заметно улучшились c момента появления модели первого поколения. К сожалению, их стоимость остаётся недосягаемой для большинства потенциальных покупателей. Согласно последней информации, Samsung может исправить этот недостаток, выпустив более бюджетный вариант смартфона Galaxy Z Fold.

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Издание The Elec пишет, что целью Samsung является увеличение распространения своих устройств на рынке складных смартфонов Китая. Именно для этого может быть создан более дешёвый вариант Galaxy Z Fold 6, который ожидается во второй половине нынешнего года. Такой аппарат сможет с большими шансами на успех конкурировать с предложениями Xiaomi, Honor, Oppo и других китайских компаний. Также Samsung полагает, что более тонкий корпус может увеличить конкурентоспособность устройства. Нынешний Z Fold 5 является наиболее толстым среди аппаратов последнего поколения.

Неопределённость относительно состояние рынка смартфонов может помешать Samsung реализовать свои планы. Издание полагает, что если рынок начнёт падать, покупатели будут отдавать предпочтение более премиальным устройствам.

При этом Samsung не собирается выпускать более дешёвую модель Z Flip 6. В компании считают, что этот аппарат и без того продаётся хорошо.

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В интервью прошлого года вице-президент по маркетингу мобильных продуктов Samsung Дрю Блэкард говорил, что со временем складные смартфоны Samsung должны стать дешевле. Пока же компания больше ориентирована на развитие своих устройств, чем на их большую доступность для покупателей.