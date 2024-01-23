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Gorovic
Samsung анонсировала новый Power Bank для зарядки смартфонов
Устройство позволяет произвести подзарядку сразу нескольких мобильных устройств значительно быстрее, чем при использовании прежних версий блоков питания.

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Компания Samsung анонсировала свой новейший Power Bank с впечатляющей емкостью 20 000 мАч. Новое устройство, получившее название «Samsung 20 Ah Battery Pack», отличается не только улучшенной ёмкостью, но и элегантным дизайном. Кроме того, пауэрбанк оснащен быстрой зарядкой мощностью 45 Ватт, благодаря чему подходит для самых современных и требовательных гаджетов. При одновременной зарядки трех устройств, мощность будет разделена по 15 Ватт.

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Power Bank - это устройство, позволяющее заряжать мобильные устройства в условиях отсутствия доступа к электросети. Комплект состоит из аккумулятора, контроллера заряда и нескольких разъемов для подключения заряжаемых устройств. Power Bank может быть полезным в путешествиях, командировках или просто при отсутствии доступа к источнику питания.

Представленный компанией Samsung Power Bank обладает емкостью 20 000 мАч, что означает, что он может зарядить мобильное устройство несколько раз, прежде чем ему самому потребуется зарядка. Устройство имеет стильный и элегантный дизайн, выполненный с применением экологичных материалов.

Одним из ключевых преимуществ нового Power Bank от Samsung является поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт, что позволяет произвести подзарядку мобильных устройств значительно быстрее, чем при использовании прежних блоков питания, например 25 Ватт. Смартфоны и планшеты могут заряжаться до 80% за короткое время.

Помимо быстрой зарядки, новый Power Bank от Samsung также предлагает ряд других полезных функций. Например, устройство оснащено несколькими портами для возможности подзарядки устройств с разными разъемами, включая USB Type-C и USB Type-A, а встроенный светодиодный индикатор позволяет контролировать уровень заряда батареи.

Таким образом, новый Power Bank на 45 Ватт от компании Samsung представляет собой универсальное и мощное решение для зарядки мобильных устройств в любых условиях. Благодаря его емкости и дополнительных полезных функций, данный продукт может стать неплохим выбором для потребителей.

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Новинка окажется в продаже в Великобритании в ближайшее время, попадет ли на российский рынок, пока неизвестно. Цена аккумулятора составит — 60 фунтов (6700 рублей).

#samsung #пауэрбанк #samsung 20 ah battery pack
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