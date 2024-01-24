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Samsung представила гибридный SSD 990 EVO с PCIe 4.0 x4 и 5.0 x2
Бюджетный твердотельный накопитель, представленный в объемах 1 ТБ и 2 ТБ, способен работать с разными интерфейсами подключения

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Состоялся официальный анонс твердотельного накопителя Samsung 990 EVO, который отличается от прежних предложений. Впервые среди накопителей формата M.2 он способен работать в режимах x4 PCIe 4.0 или x2 PCIe 5.0. В обоих случаях пропускная способность составляет 5000/4200 МБ/с у последовательного чтения/записи и 700 000/800 000 операций ввода-вывода в секунду при чтении/записи случайных блоков данных.

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Накопитель относится к категории бюджетных с конкурентами вроде Teamgroup MP44L или WD Black SN770. Его преимуществом являются контроллер на техпроцессе 5 нм и улучшенная флеш-память V6P TLC NAND с 133 слоями.

Интерфейс PCIe 5.0 x2 призван удовлетворить не только нынешние вычислительные потребности, но и будущие. Возможно, грядущие SSD будут создаваться под более тонкий интерфейс PCIe 5.0 x2.

Samsung утверждает, что две линии в версии 5.0 не уступают четырём в PCIe 4.0, зато энергоэффективность у них может быть выше. В результате накопитель хорошо подходит для ноутбуков или консолей вроде PlayStation 5.

Версии объёмом 1 ТБ и 2 ТБ будут стоить $124,99 и $209,99. Второй вариант выглядит не слишком бюджетным, а может существовать ещё более дорогая версия вместимостью 4 ТБ.

Накопитель имеет гарантию сроком на пять лет и на запись 600 ТБ данных на терабайт объёма. Как обычно, доступно программное обеспечение Samsung Magician и Data Migration. Поддерживается и шифрование. Применяется новая версия флеш-памяти Samsung V6 TLC NAND.

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Производительность и дизайн 990 EVO делают его скорее заменой модели 980, нежели 970 EVO или 970 EVO Plus. Отсутствие чипов памяти DRAM и не максимальная возможная производительность PCIe 4.0 могут отпугнуть от покупки энтузиастов. Остаётся узнать, какие реальные цены на накопитель будут в магазинах.

#samsung #ssd
Источник: tomshardware.com
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