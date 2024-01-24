Новое поколение автомобилей Mercedes E-Class обойдётся привычно недёшево

Подразделение автопроизводителя Mercedes-Benz USA назвало стоимость представленного в минувшем году нового седана W214 E-Class. В США будут продавать две модели в двух комплектациях, стоимость которых стартует от $62300.

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Речь идёт о седане начального уровня E350 4Matic в базовой комплектации Premium. Ещё есть E450 4Matic также версии Premium за $68100. Здесь предлагается множество стандартных функций, вроде цифрового ключа, 64-цветного окружающего освещения, беспроводной зарядки устройств, системы помощи в слепых зонах и т.д.

Внешний вид E-Class определяется стилем AMG Exterior, панорамным люком на крыше и светодиодными фарами с адаптивной системой управления дальним светом. В комплектации Premium покупатели получают сенсорный экран размером 14,4 дюйма и поддержку дополненной реальности MBUX для осуществления навигации. Ещё есть парковочный пакет с камерой обзора на 360°.

E-Class есть и в версии Pinnacle, где премиальных функций ещё больше. Среди них проекционный дисплей, стёкла с тепловой и шумоизоляцией, подсветка решётки и активное окружающее освещение со звуковой визуализацией. E350 4Matic и E450 4Matic в комплектации Pinnacle оценили в $64850 и $70650.

Если посмотреть на конкурентов, BMW 5 обойдётся заметно дешевле. 530i начального уровня стоит $57900, а версия AWD xDrive стоит $60200. Желающие получить рядный шестицилиндровый двигатель могут выбрать 375-сильный 540i xDrive за $64900.

Mercedes E-класса предложит клиентам пакет MBUX Superscreen Package с дисплеем 12,3 дюйма для переднего пассажира, систему Burmester 4D Surround Sound с 17 динамиками и не только. В стандартную комплектацию входят подвеска 4Matic и Agility Control, но при желании можно заказать пакет Airmatic с пневматической подвеской, адаптивными амортизаторами и рулевым управлением задней осью. На выбор предлагаются несколько цветов кузова и дизайн колёс с диаметром 18-21 дюйм.

E350 обладает 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 255 л.с. сил и с крутящим моментом 295 Нм. Электродвигатель даёт ещё 20 л.с. и крутящий момент 148 Нм. Модель 450 оснащена 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем 375 л.с и крутящим моментом 369 Нм. Мощность передается на ведущие колеса через девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

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E-Class начнут продавать в первом квартале.