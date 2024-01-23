В этом году будет представлена версия автомобиля Mercedes Concept CLA Class

На дорогах во время испытания была замечена разработка Mercedes-Benz CLA-Class, спортивная версия AMG с внушительным задним спойлером. Несколькими днями ранее журналисты заметили два седана Mercedes-Benz CLA-Class. Из этого был сделан вывод о том, что серийные варианты Concept CLA Class будут предлагаться как с бензиновым двигателем, так и в виде электромобилей. Неясно, какой из вариантов увидели на дорогах.

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Среди увиденных спортивных элементов можно назвать большие чёрные колёса, тогда как прежде использовались серебристые. Тормоза стали больше, а крылья шире прежних.

Передний бампер создаёт более агрессивный стиль CLA. Вентиляционные отверстия доходят до краёв бампера, поэтому здесь нижний воздухозаборник может быть больше. Снежная погода не позволила разглядеть сзади выхлопную трубу.

Новые CLA Class и EQA будут использовать платформу Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA). По стандарту WLTP запас хода на ней может составлять 1232 км, а расход энергии в 1 кВт*ч будет позволять проехать 8,37 км. Архитектура 800 В позволит за 15 минут заряжать электромобиль на поездки на расстояние 722 км.

Кроме серийной версии Concept CLA Class на этой платформе будут основаны электромобили на замену GLA-Class, GLB-Class и CLA Shooting Brake.

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Появление CLA Class и его электрического варианта ожидается в этом году.