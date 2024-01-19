Некоторые возможности новых аппаратов Galaxy S24 будут бесплатными только до конца 2025 года

В среду состоялось мероприятие Galaxy Unpacked, на котором компания Samsung анонсировала три модели смартфонов Galaxy S24 и заодно умное кольцо. В этих аппаратах большая ставка делается на алгоритмы искусственного интеллекта. На их основе работает значительная часть функциональных возможностей устройства. Samsung не стала говорить во время анонса, что функциональность под брендом Galaxy AI менее чем через два года должна стать платной.

Под именем Galaxy AI объединяются многочисленные возможности, от перевода с языка на язык в реальном времени до инструментов редактирования изображения. Обработка осуществляется как локально, так и в облаке.

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Как оказалось, покупая аппарат Galaxy S24, вы не навсегда покупаете все его возможности. На странице Galaxy S24 в США говорится, что функциональность Galaxy AI на поддерживаемых устройствах Galaxy бесплатно предоставляется до конца 2025 года. Функциональность ИИ от сторонних разработчиков может иметь другие условия использования.

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Локально обрабатывается только редактирование изображений, перевод и фоновые обои на основе фотографий. Остальные возможности требуют доступа в интернет. Samsung будет не первой компанией, которая предлагает бесплатную функциональность смартфонов в течение ограниченного времени. На iPhone 14 спутниковая функциональность Emergency SOS тоже оказалось платной спустя два года. В конце первого года Apple добавила дополнительный бесплатный год.