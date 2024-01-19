Вьетнамский блогер протестировал оба чипа в Antutu и сравнил Galaxy S24 на базе Exynos 2400 с Galaxy S24 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 3

После долгого ожидания, наконец-то настал момент, когда свет пролился на последний флагманский чип - Exynos 2400. Предполагалось, что этот чип будет тесно конкурировать с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, и некоторые ранние тесты в Geekbench даже показали его превосходство в некоторых областях.

реклама

Однако недавние результаты говорят о том, что Snapdragon все еще имеет преимущество в общей производительности. Вьетнамский YouTub-блогер провел тесты обоих чипов в Antutu, сравнив Galaxy S24 с Exynos 2400 и Galaxy S24 Ultra с Snapdragon 8 Gen 3.

Galaxy S24 с чипом Exynos набрал 1,7 миллиона баллов, в то время как Galaxy S24 Ultra с Snapdragon набрал немного выше - 1,8 миллиона баллов. Это показывает небольшую разницу в производительности примерно в 7% между ними.

Однако эти цифры ниже чем продемонстрированный максимальный потенциал этих чипов в предыдущих тестах. Где Snapdragon 8 Gen 3 набирал более 2 миллионов баллов. Скорее всего, это связано с экспериментальным оборудованием и нестабильным программным обеспечением, которые могли не полностью раскрыть возможности этих чипов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Тест демонстрирует, что хотя чип Exynos 2400 мощный и почти равный Snapdragon, он всё же несколько уступает ему. Будет интересно увидеть, насколько Exynos 2400 сможет улучшиться после соответствующего обновления прошивки в будущем. Кроме того, с появлением на рынке Android чипа Dimensity 9300, Samsung теперь сталкивается с жесткой конкуренцией от двух высококлассных чипов.