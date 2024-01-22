Новый планшет Lenovo предлагает процессор Helio G88 и аккумулятор ёмкостью 7040 мАч

Китайский производитель Lenovo на территории Японии представил свой очередной планшет под названием Lenovo K11 Tab. Это устройство средней ценовой категории с частотой обновления экрана выше среднего и процессором MediaTek.

Планшет обладает панелью IPS LCD размером 10,95 дюйма с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Используется система на чипе Helio G88 с частотой 2,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, хранилище 64 ГБ. Есть отсек для установки карты памяти microSD. Используется операционная система Android 13. Программная опция Freestyle даёт возможность применять планшет в качестве вспомогательного экрана или планшета для письма. Также можно передавать файлы между планшетом и компьютером. Ёмкость батареи равна 7040 мАч, мощность зарядки 15 Вт.

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Любители музыки получат четыре динамика с Dolby Atmos. Спереди находится камера 8 Мп, разрешение задней камеры такое же. Поддерживается стилус Lenovo Tab Pen Plus. Задняя панель двухцветная. Размеры устройства 255,3 х 166,3 х 7,2 мм, вес 465 г.

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Планшет представляет собой обновлённую версию Lenovo Tab M11, которую недавно показали на выставке электроники в Лас-Вегасе. В Японии предлагаются версии Wi-Fi и LTE в сером цвете, стоимость пока не была названа.