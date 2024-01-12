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СтарыйДед
Мини-ПК Lenovo Xiaoxin дебютирует с процессорами Intel 13-го поколения
Базовый вариант данного устройства оснащен Core i5-13420H, а топовая модель — Core i7-13700H.

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Модель Xiaoxin от Lenovo, компании, специализирующейся на выпуске персональных компьютеров, теперь доступна для предварительных заказов в Китае. Этот мини-ПК представлен в четырех различных вариантах, каждый из которых оснащен новейшими мобильными процессорами Intel 13-го поколения. Мини-ПК имеет Core i5-13420H в базовом варианте и Core i7-13700H в топовой конфигурации. Есть также две альтернативные версии с процессорами Intel Core i5-13500H и Core i7-13620H. За исключением топовой конфигурации, все варианты оснащены 16 ГБ оперативной памяти DDR4, а версия с использованием процессора 13700H обладает целых 32 ГБ оперативной памяти. Что касается хранилища данных, то только в базовом варианте мини-ПК установлен SSD на 512 ГБ, в то время как все остальные модели имеют SSD на 1 ТБ.

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Благодаря этим потрясающим техническим характеристикам, а также блоку питания мощностью 150 Вт, мини-ПК Xiaoxin отлично справляется с решением самых ресурсоемких задач. Компания Lenovo постаралась учесть все этапы процессорного взаимодействия, оснастив устройство системой охлаждения с двумя вентиляторами, чтобы гарантировать его стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Еще одним преимуществом является его относительно вместительный корпус, который упрощает интеграцию системы в различные конфигурации. Дополнительные порты на передней панели включают USB 3.2 Type-A Gen2, USB 3.2 Type-C Gen2, а также 3,5-мм комбинированные порты для аудио и микрофона. На задней панели мини-ПК Lenovo Xiaoxin есть порт Thunderbolt 4, два USB 3.2 Type-A, один USB 2.0 Type-A, один DP 1.4, один HDMI 2.1 и один 2,5 GbE Ethernet.

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Если говорить о цене, базовая модель мини-ПК стоит 3299 юаней, что приблизительно равняется 40 500 рублям. Lenovo Xiaoxin с типовой конфигурацией оценивается в 4499 юаней, что составляет примерно 55 000 рублей. Официальной информации о доступности модели за пределами Китая нет.

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