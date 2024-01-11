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Kefir32
Lenovo представила мощный бизнес-мини-ПК ThinkCentre Neo Ultra
На выставке CES 2024 компания Lenovo представила новые мощные ноутбуки ThinkPad, ThinkBook и бизнес-миникомпьютер ThinkCentre Neo Ultra

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На выставке CES 2024 компания Lenovo представила новые мощные ноутбуки ThinkPad, ThinkBook и бизнес-миникомпьютер ThinkCentre Neo Ultra, причем в модели ThinkCentre Neo Ultra особое внимание уделяется ее небольшим размерам и поддержке искусственного интеллекта.

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ThinkCentre Neo Ultra, объем которого составляет всего 3,6 л, является продолжением архитектуры Intel UCFF/NUC, оснащен процессорами Intel Core i9 (с поддержкой Intel vPro Enterprise), графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 4060 и беспроводной сетью Wi-Fi 7.

Это первый мини-ПК Lenovo с функцией искусственного интеллекта, отличающийся независимым дизайном NPU ("Нейронный процессор"), который легко масштабируется и модернизируется, что эффективно повышает эффективность приложений pan-AI, когда CPU, GPU и NPU назначаются наиболее подходящие вычислительные задачи.

Однако любопытно отметить, что в них не используются процессоры серии Core Ultra со встроенными NPU. Так называемые независимые NPU не исключают использования чипа Intel Movidius VPU, который является опциональной функцией в последних поколениях мобильных платформ Core.

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Lenovo подчеркивает, что ThinkCentre Neo Ultra хорошо удовлетворит требования бизнес-приложений: блок питания мощностью 350 Вт, тройная конструкция вентиляторов охлаждения, несколько выходов на дисплей, легко расширяемая память DDR5 SODIMM и устройства M.2 NVMe.

#lenovo #мини-пк #mini-pc #thinkcentre neo ultra
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