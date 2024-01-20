Сундар Пичаи, генеральный директор Google, заверил, что последние увольнения направлены на "упрощение работы".

Генеральный директор компании Сундар Пичаи дал понять, что в ближайшем будущем сотрудников ждет дальнейшая реструктуризация.

Об этом он сообщил во внутренней записке, разосланной на этой неделе, где дал понять, что у Google амбициозные цели и компания намерена инвестировать в свои главные приоритеты в течение 2024 года, что приведет к "жестким решениям", включая сокращение рабочих мест в штате.

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За последние несколько месяцев в штате Google прошла серия реструктуризаций, в ходе которых некоторые сотрудники были уволены и переведены в другие отделы. В некоторых случаях за короткий срок были уволены тысячи сотрудников, что затронуло подавляющее большинство отделов компании.

Пичаи отмечает, что будущие реструктуризации не затронут такое большое количество сотрудников и не будут одинаково влиять на все отделы. Но он все же предупреждает, что в ближайшие месяцы руководству компании придется принимать непростые решения.

В своем заявлении Пичаи также подтвердил, что подобные шаги будут предприняты с целью упростить процесс исполнения, устранив слои внутри компании и увеличив скорость разработки приоритетных проектов.

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Google - не единственная компания, которой пришлось увольнять сотрудников в последние месяцы. Одной из последних стала компания Twitch, уволившая 35 % своих сотрудников, а незадолго до этого Spotify сократила 17 % всего своего штата.