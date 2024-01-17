Prince of Persia: The Lost Crown выйдет лишь 18 января, но игра уже оказалась в сети

Произошла утечка игры "Prince of Persia: The Lost Crown" для Nintendo Switch, хотя её официальный релиз запланирован лишь на 18 января. Слитая версия, предназначенная для Nintendo Switch, уже доступна в онлайн-пространстве и может быть запущена через различные ПК-эмуляторы, такие как Yuzu или Ryujinx. Важно подчеркнуть, что, несмотря на то, что Ubisoft традиционно использует защиту Denuvo для PC-версий своих игр, данное правило не применяется к версии для гибридной консоли Nintendo.

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Сообщество активно обсуждает данное событие, особенно на платформе Reddit. Denuvo на ПК служит средством защиты от нелегального копирования, но на Nintendo Switch такая мера не используется. Этот инцидент вызывает вопросы о стратегии защиты контента на гибридных консолях и подчёркивает вызовы, с которыми сталкиваются крупные издатели, такие как Ubisoft, в области технологической защиты игровых продуктов.

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Необходимо отметить, что игра "Prince of Persia: The Lost Crown" получила высокие оценки от игровой прессы, её рейтинг составил 87/100 на агрегаторах рецензий. Тем не менее, в прошлом году Denuvo предлагала свои услуги разработчикам игр для Nintendo Switch, однако по всей видимости, крупные издатели не торопятся воспользоваться этим предложением.