Galaxy S24 Ultra лишился телеобъектива с 10-кратным оптическим зумом

В среду компания Samsung на мероприятии в США анонсировала линейку смартфонов Galaxy S24. Помимо двух более доступных по цене моделей была анонсирована версия Ultra.

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В этих аппаратах южнокорейский производитель всегда предлагает максимум из того, на что он способен на данный момент. В данном случае устройство получило экран размером 6,8 дюймов с разрешением QHD+ и переменной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц. Яркость выросла до значения 2600 нит, что почти на 1000 нит превосходит возможности экрана аппарата предыдущего поколения.

Стекло поверх экрана теперь плоское, что должно порадовать многих, не слишком любящих изгибы по сторонам. Такая плоская панель отлично подходит для стилуса S Pen. Сам стилус теперь серый со всеми цветовыми вариантами смартфона.

В состав корпуса устройства вошёл титан, как и в моделях iPhone 15 Pro. Легче аппарат не стал и весит он 233 г. Боковые направляющие теперь матовые в двух серых оттенках на всех цветах смартфона.

Батарея ёмкостью 5000 мАч от нуля до 65% заряжается за полчаса посредством проводной зарядки мощностью 45 Вт. Имеется также беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.

Камеры изменились мало и основная из них предлагает разрешение 200 Мп. Есть сверхширокоугольная камера 12 Мп, передняя камера 12 Мп и телеобъектив 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Другой телеобъектив вместо 10-кратного зума предлагает 5-кратный при разрешении 50 Мп. Samsung говорит, что благодаря ИИ качество съёмки всё равно улучшится, в том числе за счёт роста размеров пикселей на 60%.

Все версии устройства получили 12 ГБ оперативной памяти. Они отличаются объёмом хранилища 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Во всех странах этот аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Установлена система Android 14 с программной оболочкой One UI 6.1.

ИИ входит в состав приложения Samsung Notes, клавиатуры и «Галереи». Совместно с Google представлена функция «Круг поиска».

Во время телефонных разговоров предлагается перевод с языка на язык в реальном времени. Система Android должна быть обновлена семь раз.

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Цена выросла на $100 и теперь составляет от $1299. В России аппарат будет стоить 189990 руб за версию с максимальным объёмом хранилища.