Galaxy S24 и S24+ мало изменились в плане внешнего вида

В 21:00 в московскому времени 17 января состоялся анонс очередной флагманской линейки смартфонов Samsung. Аппараты Galaxy S24 получили невиданную прежде широкую поддержку возможностей искусственного интеллекта при сохранении прошлогодней стоимости, за исключением модели Ultra.

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В России два этих устройства работают на процессоре Samsung Exynos 2400. Первый получил 8 ГБ оперативной памяти, второй 12 ГБ. Объёмы хранилища составляют 128, 256 или 512 ГБ и 256 ГБ или 512 ГБ.

Ёмкость батареи устройств равна 4000 мАч и 4900 мАч. Стандартная модель имеет мощность зарядки 25 Вт. У модели Plus она достигает 45 Вт. У обоих поддерживается беспроводная зарядка Fast Wireless Charging 2.0.

Из-за разницы размеров есть различия в экранах AMOLED 2X. Диагональ составляет 6,2 дюйма и 6,7 дюйма. В первом случае разрешение FHD+, во втором QHD+.

Основная камера у обоих смартфонов 50 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп и телеобъектив 10 Мп. Последний поддерживает 3-кратный оптический зум. ProVisual Engine улучшает качество снимков за пределами оптического зума.

В работе приложению «Галерея» помогает генеративное редактирование, напоминающее Magic Editor от Google. Здесь можно удалять определённые части изображения, выделив объект и нажав на кнопку редактирования.

Предлагается перевод на основе ИИ. В том числе перевод с языка на язык работает во время телефонных звонков в реальном времени. Также появляется текстовая транскрипция на нужном языке.

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В России стоимость новых аппаратов начинается от 94990 руб за версию 8/256 ГБ Galaxy S24.