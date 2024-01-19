Акционеры AMD могут оказаться довольны результатом нынешнего года

Финансовые аналитики позитивно настроены в отношении будущего компании AMD, которая в последние годы находится на подъёме. Её акции дорожают благодаря появлению новых продуктов в сфере искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Во вторник стоимость акций AMD достигла максимум за 52 недели при цене $158,74. В отчётах Barclays, KeyBanc Capital Markets и Susquehanna Financial Group показан рост стоимости акций на 8% за день. Стоимость акций близка к рекордной отметке в $164,46, которая была достигнута в ноябре 2021 года.

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Спрос на чипы для работы ИИ уже успел озолотить компанию Nvidia. AMD недавно анонсировала специальные ускорители Instinct MI300X и Instinct MI300A. Бенчмарки самой AMD говорят, что они превосходят модели Nvidia H100.

В прошлом году сфера ИИ сделала акции Nvidia втрое дороже. Barclays считает, что в этом году цена акций AMD достигнет $200. Другие аналитики также ждут роста, хотя и до более низкой отметки.

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Пока работающие в сфере ИИ компании богатеют, на других технологических направлениях возникают трудности. В частности, невысок спрос на автомобильные и промышленные чипы. Активность на рынках серверов, компьютеров и смартфонов также оставляет желать лучшего.