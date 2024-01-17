За рубежом RX 7900 XT можно найти дешевле 749 долларов США.

Andre Taissin, Unsplash (отредактировано)

Накануне появились обзоры первой видеокарты NVIDIA из числа новинок 2024 года — GeForce RTX 4070 SUPER. В своих резюме специалисты нескольких изданий сошлись во мнении, что новинка временами догоняет RTX 3090 и выглядит гораздо привлекательнее AMD Radeon RX 7800 XT несмотря на больший объём памяти и меньшую цену у последней.

Похоже, AMD начинает реагировать на потенциально успешный запуск конкурента и делает первые скидки. В рамках специальной программы в этом квартале цены на Radeon RX 7900 XT снижаются до 749 долларов США, а на RX 7900 GRE до 549 долларов США, как минимум, сообщает TweakTown.

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Отмечается, что акция действует для ряда избранных сетей, но не исключено, что её влияние станет глобальным. Более того, зарубежные покупатели продукции AMD, включая видеокарты Radeon RX 7900 XT и RX 7900 GRE, могут рассчитывать на подарок в виде игры Avatar: Frontiers of Pandora.

Как отмечают в TweakTown, на зарубежных торговых площадках цены на некоторые модели Radeon RX 7900 XT и RX 7900 GRE опустились уже ниже озвученного уровня, хотя официально акция ещё, вроде бы, не началась. Например, Radeon RX 7900 XT в исполнении Phantom Gaming от ASRock продаётся на американском Newegg за 710 долларов.

Этот шаг со стороны AMD заставит покупателей GeForce RTX 4070 SUPER задуматься, а не доплатить ли до Radeon RX 7900 XT. Судя по тесту TechPowerUp, в “чистой” растеризации производительность RX 7900 XT до 22% выше. В трассировке лучей субфлагман AMD в среднем уступает RTX 4070 SUPER пока речь не заходит о 4K разрешении, здесь 20 ГБ делают своё дело и RX 7900 XT демонстрирует 15% преимущество.

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В 4K Radeon RX 7900 XT быстрее RTX 4070 Ti на 8%, так что скидка AMD должна оказать серьёзное давление и на старт продаж GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Крайне интересно выглядит Radeon RX 7900 GRE, но за пределами Китая видеокарта продаётся только в составе готовых систем.