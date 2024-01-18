AMD пошла на уступки в преддверии выхода RTX 4070 Ti Super.

На прошлой неделе в рамках выставки CES 2024 компания Nvidia представила три новые видеокарты 40-й серии. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг сообщил, что новинки поступят в продажу в течение января - это будут Super-версии RTX 4070, 4070 Ti и 4080. Похоже, что RTX 4070 Ti Super вызвала наибольшую обеспокоенность у AMD, так как компания официально снизила цену на конкурирующую модель Radeon RX 7900 XT. Правда, только на «ограниченное время», так что теперь всем понятно, что AMD просто пытается сдержать ажиотаж вокруг предстоящих новинок Nvidia.

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Radeon RX 7900 XT всегда немного не вписывалась в линейку AMD: видеокарта дебютировала по цене 899 долларов, но затем ее цена быстро упала до 849 долларов, чтобы достаточно отстраниться от флагманской модели 7900 XTX стоимостью $999. Теперь в предверии выхода 4070 Ti Super, компания AMD снижает ее стоимость еще ниже - до $749. AMD подтвердила снижение цены в интервью TweakTown, заявив, что это ограниченное по времени предложение на нынешний квартал, ориентированное на некоторые крупные розничные сети. Одной из них является Newegg, где цены на эту видеокарту уже приятно удивляют, несколько моделей продаются всего за $729. На Amazon также доступны для покупки видеокарты за $739 и $729 от ColorPower и Sapphire.

В дополнение к снижению цены на $100, на Newegg при покупке видеокарты клиент получит новую игру Avatar – стоимостью $70, широко известную своим чрезмерным «аппетитом» к видеопамяти, особенно в режиме «unobtainium». Данная акция выгодно подчеркивает преимущества 7900 XT, ведь у нее 20GB видеопамяти — показатель, с которым Nvidia в данной ценовой категории пока не может конкурировать. Предстоящая видеокарта RTX 4080 Super стоимостью 999 долларов имеет всего 16 ГБ видеопамяти, поэтому у AMD здесь явное преимущество. Правда, конкурентоспособности в трассировке лучей, апскейлинге и генерации кадров пока не хватает – в этих областях AMD до сих пор отстает от Nvidia на целое поколение, хоть и активно сокращает отрыв.

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Стоит отметить, что это любопытный тактический ход со стороны AMD, потому что когда была представлена первая Super-видеокарта от Nvidia, геймеры с интересом ждали реакции AMD. Hеакция незамедлительно последовала, причем она не имеет прямого отношения к конкуренции с RTX 4070 Super по цене $599 – у AMD в этом сегменте уже есть достойный конкурент в лице Radeon RX 7800 XT стоимостью $499. Вместо этого она сосредоточила внимание на следующей видеокарте в стеке и соответствующим образом скорректировала свои цены. Впрочем, после выхода 31 января RTX 4080 Super, возможно, придется уступить и во флагманском сегменте – снизив цену на Radeon RX 7900 XTX. Обе видеокарты имеют одинаковую цену — 999 долларов, так что на этот раз Nvidia бросает вызов AMD прямо в лоб. Посмотрим, последуют ли дополнительные снижения стоимости видеокарт в ближайшие недели.