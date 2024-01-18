Рост цен на флеш-память заставит SSD подорожать

Как и предсказывалось на протяжении некоторого времени, стоимость твердотельных накопителей скоро может начать расти. Один из инсайдеров из этой отрасли считает, что в ближайшие месяцы цены взлетят.

реклама

По его сведениям, цены вырастут по причине дефицита чипов флеш-памяти NAND. В ноябре компания TrendForce утверждала, что Samsung собирается уменьшить объём производства NAND, чтобы цены на накопители по крайней мере перестали падать. Производители вроде Samsung и Western Digital в минувшем году столкнулись с падением прибыли на рынке накопителей.

Поскольку накопители стоят как никогда дёшево, производителям памяти приходится поднимать цены, чтобы не работать в убыток. Несмотря на тенденцию к росту стоимости накопителей, они пока значительно дешевле, чем были год назад.

Дефицит памяти NAND может начать влиять на стоимость накопителей в ближайшие 2-3 месяца. Samsung обещала увеличить стоимость памяти NAND в первом полугодии на 20%. TrendForce прогнозирует рост стоимости SSD на 50% в первой половине года.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сильнее всего подорожают накопители с большей вместимостью, в первую очередь 2 ТБ и 4 ТБ. Соответственно могут вырасти цены на ноутбуки и готовые компьютеры.