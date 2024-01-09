Это всего лишь модель среднего класса, но она открывает двери для еще лучших твердотельных накопителей в будущем.

Компания Samsung нечаянно раскрыла информацию о готовящемся к выпуску твердотельном накопителе под названием 990 EVO. До этого момента в последней серии существовала только модель Pro, которая работает на интерфейсе PCIe 4.0, так как компания пока не представила устройства нового поколения с интерфейсом PCIe 5.0. Новый накопитель оснащён как уже привычным интерфейсом PCIe 4.0, так и современным PCIe 5.0, что позволяет использовать его как на старых, так и на новых материнских платах. Ссылка на страницу нового SSD была удалена после того, как она попала в новостные издания, но очевидно, что у Samsung готовит для нас нечто по-настоящему интересное.

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Стоит отметить, что 990 EVO — это накопитель среднего класса, поэтому любой, кто надеется максимально использовать соединение PCIe 5.0 со скоростью 14 ГБ/с, будет сильно разочарован. Вместо этого накопитель будет обеспечивать максимальную скорость передачи данных 5 ГБ/с и 4,2 ГБ/с для последовательного чтения и записи. Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на немецкий сайт Winfuture, который обнаружил злополучную страничку на украинском сайте Samsung, максимальные скорости передачи данных для этой модели составят 5 Гбит/с для последовательного чтения и 4,2 Гбит/с для последовательной записи. На официальном сайте Samsung в фильтре поиска, где можно отсортировать модели накопителtq, отображается "990 EVO", но, выбрав его, можно обнаружить, что страница была удалена. Но немецкий пользователь успел прочитать, что накопитель EVO оснащён четырьмя линиями PCIe 4.0 и двумя линиями PCIe 5.0, поскольку пропускная способность в обоих случаях одинакова – 8 Гбит/с.

990 EVO - самый необычный накопитель у Samsung с двумя интерфейсами и средними показателями пропускной способности.

Несмотря на то что этот накопитель представляет собой технологическую новинку, пока не ясно, кто именно захочет приобрести его вместо специализированного решения с интерфейсом PCIe 4.0 или PCIe 5.0, Ведь он находится где-то посередине, не реализуя максимальный потенциал ни того, ни другого стандарта. Для сравнения, теоретическая пропускная способность накопителя PCIe 4.0 может достигать примерно 7 Гбит/c, тогда как у PCIe 5.0 этот показатель удваивается до 14 Гбит/с, поэтому 990 EVO полностью не нагружает ни один из интерфейсов. Возникает резонный вопрос: для кого этот гибрид может оказаться оптимальным решением?

Мы допускаем, что найдутся люди, которым нужен SSD с заделом на будущее, и в этом случае диск действительно имеет смысл. PCIe 4.0 уже довольно зрелый стандарт, а накопители PCIe 5.0 только начали появляться и к тому же большинство материнских плат еще не поддерживают их. На ноутбуках также нет интерфейсов PCIe 5.0, но они, вероятно, появятся в этом году вместе с материнскими платами, поддерживающими этот интерфейс. Теоретически можно использовать 990 EVO сейчас в системе с PCIe 4.0, а затем при необходимости переставить его в более современную материнскую плату.

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Линейка EVO от Samsung относится к бюджетному сегменту. Поэтому компромиссы в плане производительности вполне ожидаемы и объяснимы. Как отмечает Tom’s Hardware, в течение нескольких лет компания не обновляла эту серию, а последней моделью был 970 Plus EVO на интерфейсе PCIe 3.0. Так что анонс новинки действительно должен заинтересовать фанатов Samsung. Пока точно не известно, когда этот накопитель появится на полках магазинов, в каких объёмах и по каким ценам. Однако раз страница продукта уже существовала, можно предположить, что до анонса осталось совсем недолго.