Компания MSI показала новый твердотельный накопитель Spatium M580 PCIe NVMe M.2 Frozr Liquid, который из-за сильного нагрева оснащается собственной системой жидкостного охлаждения

MSI представила свой последний продукт в области хранения данных — твердотельный накопитель Spatium M580 PCIe NVMe M.2 Frozr Liquid. Однако, что делает этот SSD уникальным, так это интегрированная система жидкостного охлаждения, внедренная в конструкцию для регулирования тепловыделения.

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Производитель утверждает, что Spatium M580 способен достигнуть впечатляющих показателей скорости — до 14 000 МБ/с при чтении и 12 000 МБ/с при записи. Это ставит устройство в высший класс производительности на рынке SSD.

Охлаждающая система SSD включает в себя водяной насос, который работает в сочетании с мини-радиатором, дополненным вентилятором. Это обеспечивает эффективное управление температурой, что особенно важно при высоких нагрузках на устройство.

Spatium M580 будет доступен в нескольких вариантах емкости: 1, 2 и 4 ТБ, что предоставляет выбор потребителям в зависимости от их потребностей хранения данных. Компактный размер и совместимость с различными креплениями M.2 делают его удобным в установке на различные устройства.

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К сожалению, в настоящее время отсутствует информация о стоимости Spatium M580 PCIe NVMe M.2 Frozr Liquid и точной дате его появления на рынке. Ожидание оставляет некоторый элемент загадки вокруг этого продукта, создавая дополнительный интерес у потенциальных покупателей.