Смартфон сумел набрать 697 баллов в одноядерном и 2332 балла в многоядерном тесте соответственно.

В скором времени компания Samsung представит новый средне-бюджетный смартфон серии Galaxy A - Galaxy A35. Младшие модели Galaxy A25 и A15 5G уже дебютировали на рынках, в то время как данный смартфон, если верить просочившимся слухам, ориентировочно, появится во втором квартале 2024 года. Его дизайн (благодаря сливам рендеров) уже известен. Внешне устройство будет напоминать флагманские модели Galaxy S, с присущими им закругленными краями и тремя камерами, распложенными горизонтально.

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Однако помимо рендеров, недавно в интернете появились и результаты тестирования Samsung Galaxy A35 в популярном бенчмарке Geekbench.

Смартфон сумел набрать 697 баллов в одноядерном и 2332 балла в многоядерном тесте соответственно.

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В Geekbench предстоящее устройство фигурирует под номером SM-A356U. Судя по характеристикам его центрального процессора, состоящего из восьми ядер (4 более медленных ядер с частотой 2 ГГц и 4 более быстрых ядер, работающих на частоте 2,4 ГГц), можно сделать вывод, что это Exynos 1380. Им, кстати говоря, оснащены Galaxy A54 и M54/F54. Кроме того, Samsung Galaxy A35 обладает 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 14.