Chrome на Android получил иконку «Очистить данные просмотра» в меню

Браузер Chrome на Android получает новую опцию «Очистить данные просмотра», которая тестировалась ещё в прошлом году. Иконка доступна в главном меню браузера. Она находится четвёртой в списке, ниже «Истории». В результате меню стало ещё длиннее.

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При нажатии на эту иконку появляется пользовательский интерфейс «Очистить данные просмотра». Здесь можно указать, от какой именно информации вы хотите избавиться. По умолчанию удаляются данные за последние 15 минут, но можно выбрать удаление за минувший час, сутки, неделю, четыре недели и за всё время.

Для завершения операции необходимо нажать «Очистить данные». Также можно нажать на «Дополнительные параметры» для получения сведений об истории посещённых страниц, файлах куки, изображениях с этого сайта, файлах, паролях, данных автозаполнения и настройках.

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Версия Chrome 121 на Android сейчас находится на этапе бета-тестирования. Новая версия браузера Chrome уже выпущена на компьютерах на Windows и на мобильных устройствах Apple на iOS.