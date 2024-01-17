Впервые за долгое время Samsung потеснили по объёму производства смартфонов по итогам года

Статистика компании International Data Corporation (IDC) показала, что Samsung потеряла первое место по количеству произведённых по итогам минувшего года смартфонов. Лидером на этот раз стала Apple. Подобные случаи происходят не каждый год. В прошлый раз Samsung уступала звание лидера по количеству выпускаемых смартфонов компании Huawei несколько лет назад, ещё до санкций.

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Пока речь идёт о предварительных результатах. Если рынок смартфонов в целом показал спад поставок на 3,2%, то Apple единственная из производителей сумела добиться роста. По итогам года доля рынка Apple равна 20,1% против 19,4% у Samsung. Анонс в среду флагманской линейки смартфонов Galaxy S24 должен придать продажам аппаратов южнокорейского производителя новый импульс.

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На третьем месте находится китайский производитель Xiaomi. Другие компании из этой страны, такие как OnePlus, Honor, Vivo, Oppo, известны своими конкурентоспособными устройствами, поэтому напряжённая борьба на рынке смартфонов будет продолжаться и дальше.