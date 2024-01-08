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Техноблогер с никнеймом yeux1122 раскрыл подробности о предстоящих изменениях в голосовом ассистенте Siri от Apple. Согласно его источникам, компания готовится к существенному улучшению функционала ассистента, внедряя алгоритмы генеративного искусственного интеллекта на базе языковой модели Apple Ajax.
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Ожидается, что обновленный Siri выйдет за пределы текущих возможностей, предлагая улучшенную персонализацию поисковых результатов и способность вести более естественные диалоги с пользователями. Инсайдер также подчеркнул, что значительное улучшение в распознавании запросов пользователей будет одним из ключевых аспектов новой версии.
Дополнительно ожидается, что Siri получит функцию, позволяющую начать разговор на устройстве iPhone и безпрерывно продолжить его на iPad или Mac, что предоставляет более гибкий и удобный опыт взаимодействия с ассистентом.
Блогер сообщил, что подробности этих изменений будут представлены на конференции WWDC 2024 в июне текущего года. По его словам, это событие станет платформой для Apple, чтобы представить и рассказать о результатах доработок виртуального помощника.