Сейчас Samsung обещает для своих смартфонов четыре крупных обновления Android и пять лет патчей безопасности

Согласно новой информации, предоставленной порталом Android Headlines, Samsung собирается значительно продлить срок программной поддержки для своих флагманов серии Galaxy S24. На данный момент компания обещает четыре значительных обновления операционной системы Android и пять лет регулярных патчей безопасности для своих смартфонов. Однако, по неподтвержденной информации, в новой серии Galaxy S24 ожидается объявление о расширении этого срока до семи лет. На практике это может означать, что флагманы Samsung будут получать не только обновления Android до версии 21, но и, возможно, последующие версии, что ставит компанию в стратегически выгодную позицию на рынке, соперничая с аналогичной политикой обновлений Google Pixel. Неясно, распространяется ли это расширение срока только на операционную систему или включает также обновления патчей безопасности.

реклама

Эти изменения в подходе к программной поддержке ставят Samsung в лучшее положение в мобильной индустрии, особенно в контексте конкуренции с Apple, долгое время считавшейся лидером по срокам поддержки своих устройств. Презентация новых флагманов серии Galaxy S24 ожидается 17 января, и внимание общественности сосредотачивается не только на технических характеристиках устройств, но и на стратегических изменениях в политике продуктовой поддержки.