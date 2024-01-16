На этой неделе начинается промышленное производство планшетов iPad Pro следующего поколения

В прошлом году компания Apple не выпустила ни одной новой модели планшетов iPad по причине снижения спроса. Это нашло отражение в падении финансовых показателей Apple. В этом году американский производитель собирается наверстать упущенное и готовит пару новых вариантов iPad Pro. Здесь покупатели получат дисплеи OLED и обновлённый корпус. Сообщается, что производство экранов стартует на этой неделе, а поставки планшетов начнутся в апреле.

Крупная модель с размером экрана 12,9 дюйма сейчас использует панель mini-LED. 11-дюймовая версия довольствуется классическим жидкокристаллическим дисплеем. Обе новые модели получат дисплеи OLED. В результате меньший по размерам планшета ни в чём не будет уступать более крупной модели.

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Компания LG Display недавно запустила производство тонкоплёночных транзисторов для экранов iPad Pro размером 13 дюймов. Для 11-дюймовых моделей их будет выпускать Samsung. Сами планшеты могут начать производить в марте.

Аналитик Минг-Чи Куо не так давно сообщил, что производство iPad Pro c экранами OLED стартует во втором квартале. Это может означать, что продажи начнутся между апрелем и июлем. Возможен анонс планшетов на конференции разработчиков Apple в начале лета. Также в марте должны быть представлены новые планшеты iPad Air. Здесь ожидает новый размер 12,9 дюйма.

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Возвращаясь к планшетам iPad Pro, они будут работать на процессорах Apple M3. Не исключено возвращение стеклянной задней поверхности с поддержкой MagSafe.