Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breadly
Новые Apple IPad (2024) станут существенно дороже своих предшественников
Ожидается чуть ли не двукратный прирост стоимости.

реклама

В 2023 году компания Apple не стала выпускать новые модели планшетов линейки IPad. Вместо этого она решила взять годичный перерыв и оснастить свои планшеты более совершенными технологиями (если можно так сказать). Как бы там ни было, но новая линейка IPad (2024 года выпуска), с каждым днем становится все ближе и ближе. В связи с этим, в интернете появляется все больше сведений, касательно цен и характеристик будущих устройств.

реклама

Недавно стала известна стоимость IPad Pro с различными диагоналями дисплеев, причем их стоимость будет значительно выше чем у моделей прошлого поколения. Данной информацией поделились на сайте MacRumors, попутно ссылаясь на инсайдера под ником yeux1122.

Самый доступный 11-дюймовый iPad Pro будет стоить 1500 долларов. Что касается более крупной 13-дюймовой версии, то она еще дороже — от 1800 долларов. Для сравнения прошлый IPad Pro (2022 года выпуска) с 11-дюймовым дисплеем, стоит чуть ли не в два раза дешевле — его стоимость стартует от 799 долларов, в то время как за 13-дюймовую версию просят от 1099 долларов. Основная причина, из-за которой случилось столь существенное подорожание планшетов Apple - использование в устройствах OLED-дисплеев.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вероятно, Apple будет оправдывать столь высокие цены, заявляя об увеличенном объеме памяти и преимуществом OLED-дисплеев над существующими экранами iPad. В частности, повышенной контрастностью и яркостью при аналогичном или более низком уровне энергопотребления. Сюда же можно отнести и уменьшенные показатели толщины и веса, которыми будут обладать предстоящие устройства.

#apple #ipad #ipad pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Заработок генерального директора Apple Тима Кука в 2023 году упал на $36 миллионов
Microsoft стала самой ценной компанией мира
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
24
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
10
Турецкие компании уходят из Украины с многомиллионными долгами, но на 400% нарастили торговлю с РФ
2
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
12
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
5
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
5
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
2
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
2
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Консоль AYANEO Next Lite на базе Ryzen 4000U выходит в продажу по цене от 299 долларов
+
В России разрабатывается АПЛ будущего – это лодка пятого поколения «Арктур»
1
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
1
Израильский стартап NT-Tao разрабатывает транспортируемые термоядерные электростанции мощностью 20 МВт
10

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
6
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
125
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
166
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
119
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
34
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
39
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
2
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
44
ВМС Ирана захватили американский танкер "Святой Николай" в Оманском заливе
8

Сейчас обсуждают

Dzhereli
11:39
А выгнать из Евросоюза кишка тонка. Только запугивание и угрозы.
В Европарламенте продвигается вопрос лишения Венгрии права голоса
Артём Николаев
11:39
А можно водителям бэх удалённо включать поворотники, тормозить за них и если что - сразу ехать на штрафстоянку?
BMW представила новую технологию дистанционного управления автомобилями
Lev Kamov
11:34
Главное, чтобы там были соки на любой кошелёк - свежевыжатые (самые дорогие) и далее много других соков по убывающей цене и по мере роста в них консервантов и сроков их годности.
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
VAKT
11:30
Торговая марка "Демократия"
В Европарламенте продвигается вопрос лишения Венгрии права голоса
Артём Николаев
11:24
Вот именно что такие самолёты нужны для экстраординарных грузов, а не контейнеров с барахлом. Вон Airbus Beluga детали ракет возит, которые лёгкие, но объёмные. Или своих же самолётов. Это к вопросу о...
Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
beltar
11:24
Ну охренеть мысль. Сами бы не догадались.
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
Дмитрий
11:21
да они на компьютерах и рисовали уже сто лет. времена Диснея и кистей давно прошли.
Ожидается, что 90 % художников анимационных киностудий рискуют быть замененными ИИ
Vadim Iljin
11:20
Каких сомнений у аффтара нет??Похоже усомнится можно лишь в его компетентности или в состоянии мозгов!! КАКИЕ такие возобновляемые источники энергии?? Ветряки что ли? Солнечные панели??? Да млин сколь...
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
Eppius
11:18
Не надо. Дайте северных корейцев это трудолибиывые люди и ответственные.
Соглашение Кении и России: 10 тысяч кенийских граждан получат работу
Eppius
11:17
Попросил бы сразу все что есть и дело с концом.
Генерал Сырский: ВСУ необходимы американские штурмовики А-10 и ударные вертолеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем