Ожидается чуть ли не двукратный прирост стоимости.

В 2023 году компания Apple не стала выпускать новые модели планшетов линейки IPad. Вместо этого она решила взять годичный перерыв и оснастить свои планшеты более совершенными технологиями (если можно так сказать). Как бы там ни было, но новая линейка IPad (2024 года выпуска), с каждым днем становится все ближе и ближе. В связи с этим, в интернете появляется все больше сведений, касательно цен и характеристик будущих устройств.

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Недавно стала известна стоимость IPad Pro с различными диагоналями дисплеев, причем их стоимость будет значительно выше чем у моделей прошлого поколения. Данной информацией поделились на сайте MacRumors, попутно ссылаясь на инсайдера под ником yeux1122.

Самый доступный 11-дюймовый iPad Pro будет стоить 1500 долларов. Что касается более крупной 13-дюймовой версии, то она еще дороже — от 1800 долларов. Для сравнения прошлый IPad Pro (2022 года выпуска) с 11-дюймовым дисплеем, стоит чуть ли не в два раза дешевле — его стоимость стартует от 799 долларов, в то время как за 13-дюймовую версию просят от 1099 долларов. Основная причина, из-за которой случилось столь существенное подорожание планшетов Apple - использование в устройствах OLED-дисплеев.

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Вероятно, Apple будет оправдывать столь высокие цены, заявляя об увеличенном объеме памяти и преимуществом OLED-дисплеев над существующими экранами iPad. В частности, повышенной контрастностью и яркостью при аналогичном или более низком уровне энергопотребления. Сюда же можно отнести и уменьшенные показатели толщины и веса, которыми будут обладать предстоящие устройства.