Ключевое преимущество Vision Pro перед другими устройствами смешанной реальности заключается в его "бесшовной" интеграции с iPhone, iPad и Mac.

Компания Apple недавно объявила о выпуске своих долгожданных очков смешанной реальности, которые получили название Vision Pro. Это устройство, которое было представлено на WWDC, позиционируется как переломный момент в истории технологий и будет доступно для покупателей в ближайшие месяцы.

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Это устройство объединяет функциональность как виртуальной, так и дополненной реальности, создавая полностью новый способ взаимодействия человека с цифровым миром. Используя систему на чипе M2 Pro, которая была ранее представлена на конференции разработчиков, Apple сумела добиться значительного улучшения производительности для обеспечения плавной работы гарнитуры.

Дизайн Vision Pro от Apple отличается легким и стильным корпусом, который был разработан с учетом возможности длительного использования. Очки имеют множество сенсоров и камер, помогающие отслеживать движения головы и рук пользователя, а также воспринимать окружающее пространство. Благодаря этим сенсорам, Vision Pro может проецировать цифровые объекты и интерфейсы непосредственно в реальный мир, создавая таким образом увлекательные и даже практичные сценарии использования.

Ключевое преимущество Vision Pro перед другими устройствами смешанной реальности заключается в его "бесшовной" интеграция с iPhone, iPad и Mac. Это означает, что пользователи смогут синхронизировать данные и приложения между устройствами, что позволит им работать с одним и тем же контентом независимо от того, какое устройство они используют. Кроме того, благодаря поддержке стандарта WiFi 6E, Vision Pro обеспечивает быструю и надежную связь с интернетом.



Apple также разработала специальный контроллер, который распознает различные жесты и положение рук, что в конечном итоге упрощает управление устройством. Более того, контроллер оснащен сенсорной панелью, которая позволяет человеку взаимодействовать с цифровыми объектами и интерфейсом.

Помимо этого, Vision Pro от Apple также поддерживает различные звуковые технологии, в том числе стерео звук и шумоподавление. Шумоподавление снижает фоновый шум, обеспечивая более чистый и ясный звук во время разговоров и развлечений.

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Гарнитура Vision Pro станет доступна для покупателей со 2 февраля 2024 года, и как считают эксперты, составят конкуренцию другим производителям в области смешанной и дополненной реальности, например Xiaomi Mi VR и Microsoft Hololens 2. Цена гарнитуры составит от 3500 долларов США при объеме памяти 256 ГБ.