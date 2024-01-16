Toyota Century SUV станет парадным автомобилем турнира Grand Sumo

Пока внимание любителей автомобилей было приковано к мероприятию Tokyo Auto Salon 2024, автопроизводитель Toyota без лишней шумихи анонсировал внедорожник Century Convertible. Четырёхдверный автомобиль без крыши был разработан по просьбе бывшего борца сумо, который хотел получить престижный и просторный автомобиль для представителей своего вида спорта. Кабриолет от колёс до лобового стекла выглядит точно так же, как аналогичный автомобиль с постоянной крышей.

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Отличием является отсутствие средних и задних стоек. Внедорожники с откидным верхом нечасто оказываются коммерчески успешными, но Toyota наверняка не собирается отправлять этот автомобиль в массовое производство.

Задняя часть была изменена по сравнению с обычной моделью. Здесь размещена парадная скамья, а классические сидения убрали. Для компенсации потерянной жёсткости разработчики усилили кузов и компоненты подвески. Хотя это кабриолет, он будет соответствовать всем требованиям автомобилей Century.

Пока отсутствуют фотографии с установленной крышей. Быть может, её нет вовсе, поскольку не удалось разглядеть сложенного верха и гнёзда для крепления крыши.





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Скорее всего здесь применяется стандартный двигатель V6 объёмом 3,5 л. Подключаемая гибридная установка обеспечивает мощность в 406 л.с. на все четыре колеса посредством умной коробки передач Toyota e-CVT.