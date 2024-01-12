Они важны для будущего, по мнению руководства.

Toyota Motor на правах крупнейшего автопроизводителя продолжает настаивать на «особом пути» достижения углеродной нейтральности. Хотя новый генеральный директор и пытается направить компанию в русло более смелой электрификации, японский гигант по инерции продолжает делать ставку на гибридный автотранспорт, то и дело упоминая о большей практичности машин с таким типом силовой установки. На открывшемся в Токио отраслевом мероприятии, как отмечает Nikkei Asian Review, председатель совета директоров Toyota Motor Акио Тоёда (Akio Toyoda) заявил о начале разработки компанией некоего двигателя внутреннего сгорания нового поколения.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

ДВС, по его словам, нужны автомобильной отрасли для достижения поставленных целей по углеродной нейтральности. При этом многие конкуренты уже отказываются от разработки новых моделей ДВС, а кто-то уже и обозначил сроки прекращения их выпуска. По мнению внука основателя Toyota, двигатели внутреннего сгорания «нужны для будущего». Какого рода ДВС начала разрабатывать Toyota, не уточняется, но известно, что она задумывается об использовании двигателей такого типа в сочетании с водородным топливом.

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Прочие представители Toyota на этой неделе заявили, что компания через пару лет начнёт выпуск электромобилей на тяговых аккумуляторах с твердотельным электролитом. Они смогут проезжать без подзарядки до 1200 км, обладать хорошим эксплуатационным ресурсом и за десять минут восполнять запас хода на сотни километров при подключении к зарядным станциям высокой мощности.