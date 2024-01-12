Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota продолжит разработку двигателей внутреннего сгорания
Они важны для будущего, по мнению руководства.

реклама

Toyota Motor на правах крупнейшего автопроизводителя продолжает настаивать на «особом пути» достижения углеродной нейтральности. Хотя новый генеральный директор и пытается направить компанию в русло более смелой электрификации, японский гигант по инерции продолжает делать ставку на гибридный автотранспорт, то и дело упоминая о большей практичности машин с таким типом силовой установки. На открывшемся в Токио отраслевом мероприятии, как отмечает Nikkei Asian Review, председатель совета директоров Toyota Motor Акио Тоёда (Akio Toyoda) заявил о начале разработки компанией некоего двигателя внутреннего сгорания нового поколения.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

ДВС, по его словам, нужны автомобильной отрасли для достижения поставленных целей по углеродной нейтральности. При этом многие конкуренты уже отказываются от разработки новых моделей ДВС, а кто-то уже и обозначил сроки прекращения их выпуска. По мнению внука основателя Toyota, двигатели внутреннего сгорания «нужны для будущего». Какого рода ДВС начала разрабатывать Toyota, не уточняется, но известно, что она задумывается об использовании двигателей такого типа в сочетании с водородным топливом.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Прочие представители Toyota на этой неделе заявили, что компания через пару лет начнёт выпуск электромобилей на тяговых аккумуляторах с твердотельным электролитом. Они смогут проезжать без подзарядки до 1200 км, обладать хорошим эксплуатационным ресурсом и за десять минут восполнять запас хода на сотни километров при подключении к зарядным станциям высокой мощности.

#электромобили #toyota #двс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

BYD зафрахтовала морское судно, способное доставить в Европу 7000 электромобилей
Hertz продаст 20 000 электромобилей, так как отчасти разочаровалась в идее сдачи их в аренду
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
17
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
140
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
11
К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
1
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
26
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
100
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
34
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
59
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
34

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
13:00
"Покажите мне набор на АМ4 или АМ5 за 10000-12000 из ЦП+МП+32Гб" Ну раз разброс 2000 т.р, то за 14000 можно взять ryzen 1600 + a320 + 32гб не серверной памяти Kingston. В 12 т.р. с этим же процом дума...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Роман Иванов
13:00
шляпа. Дома стоит сервак с двумя ксеонами, только V3. комп с райзеном 5 5600Х уделывает его в тестах. И живёт эта машина как сервер исключительно. Для этого ксеоны и созданы. А, как уже ниже заметили,...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Red Red
13:00
так обычно кричат первые те кто сам уже перешел на личности... не хочешь не сиди , за тебя чумба тему кота раскрывает, не можешь не борись, обычно за любым подвигом скрывается некий непрофессионализм,...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
swr5
12:59
А чего? Пользуюсь F3 c AMOLED - все отлично. Жду F6.
Xiaomi представила смартфоны Poco X6 и Poco X6 Pro на мощных чипах
Вадим Кудрявцев
12:58
да лучше пробухать в кабаке если денег некуда деть,воспоминаний и то больше будет .шучу
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Mr.Vadson
12:58
это тот самый лихой "тестировщик суперкулеров", который утверждал, что всякие ноктуа ничем не лучше китайских поделок двухбашенных?)) тогда результат предсказуем. Венец обзора - почившая материнская п...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
_reven_
12:57
И в чем же это железо устаревшее. Может не поддерживает какие кто критически важные для обычного пользователя инструкции? -нет. Может его производительности не хватает для задач среднестатистического ...
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Нивхурил
12:57
Закончиться она капитуляцией Украины,причем уже скоро,американцы уже показали что вместо помощи дадут чугунный писсуар. Зеленского скоро или уберут физически или он свалит в АСАШАЙ тратить зар...
ВМС Ирана захватили американский танкер "Святой Николай" в Оманском заливе
Олег Ст
12:57
Т.е они сбили, а ты такой вот умный рассуждаешь что этого не может быть потому что не может быть вообще?!
Консоль Nintendo Switch 2 может выйти в сентябре 2024 года
Вадим Кудрявцев
12:57
карта дно дном.реально вполне можно взять 3050.6600 вряд ли.их не осталось новых в продаже а 6650 33 новая стоит
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем