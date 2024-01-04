В сеть попала патентная заявка компании Toyota, в которой описана «механическая коробка переключения передач» для электрокаров. Судя по тексту, водитель сможет изменить количество передач, а их число может доходить до 14

Toyota разработала новую "механическую коробку передач" для электрокаров с возможностью имитации до 14 передач. Патент предусматривает использование специального селектора, который, после нажатия, не фиксируется в слоте передачи, а возвращается на исходное положение. Механизм переключения не детализирован, но отмечается отсутствие технических ограничений на количество передач.

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После достижения лимита передач в текущей схеме (например, в четыре передачи), автоматически начинается вторая схема на восемь передач, и так далее. В патенте представлена конфигурация с максимальным количеством в 14 передач. Пока нет информации о дате выпуска электромобиля с этой технологией от Toyota, но ранее Lexus показал возможное практическое применение подобной "механической коробки передач".