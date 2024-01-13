К автотранспорту в необходимый момент сможет подключиться оператор и помочь припарковать автомобиль или направить его в нужное вам место

Немецкий автомобильный гигант BMW на выставке CES 2024 представил инновационную систему дистанционного управления транспортными средствами. Новинка предлагает пользователям уникальную возможность дистанционно парковать транспорт, но, возможно, найдет и другие применения.

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Процесс начинается с того, что клиент паркует свой автомобиль на определенном месте. После этого, нажатие кнопки в мобильном приложении передает команду удаленному парковщику, который принимает управление на себя. Владелец может также попросить парковщика вернуть его автомобиль, когда это будет необходимо, используя то же приложение.

Удаленный оператор сидит за рабочим местом, окруженным мониторами, похожими на игровую консоль высокого класса. Версия, представленная на выставке CES, демонстрировала возможности дистанционного управления транспортом на короткие расстояния, однако, BMW заявляет, что система может работать и на больших расстояниях. Такой подход способен увеличить количество доступных парковщиков в любой момент времени.

Одним из основных преимуществ данной концепции является ее основа на существующей технологии. Удаленная система подключается к камерам, установленным на автомобиле, и требует только надежный беспроводной сигнал. При этом не требуются датчики, точная инфраструктура дороги или другие материалы, требующиеся для полностью автономных автомобилей.

Однако, некоторые этапы процесса дистанционной парковки включают функции автономного вождения. Например, система может самостоятельно парковать автомобиль, когда водитель приближается к парковочному месту. Она также автоматически контролирует скорость автомобиля в зависимости от окружающей обстановки, снижая ее до двух миль в час, если возникает угроза столкновения.

Хотя коммерциализация услуги дистанционной парковки BMW еще не завершена, данная технология может применяться не только парковщиками. В ситуациях, когда беспилотные системы не могут быть использованы, дистанционное управление может стать более удобным, чем привлечение водителя.

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Если дистанционное управление и услуги парковки будут широко использоваться, это может привести к появлению новых работ на дому, где сотрудник или подрядчик будет проводить время за рулем симулятора, принимая заказы на перевозку со всего мира. Представьте себе, что сервисы типа Uber смогут стать удаленной работой.