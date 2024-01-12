BMW достигает рекорда продаж электромобилей в 2023 году. А в целом объем продаж электромобилей в США увеличился, но на складах у дилеров скопилось очень много машин.

Автомобильная компания BMW опубликовала показатели продаж за 2023 год. В частности, наблюдался большой рост продаж электромобилей. Мировые поставки полностью электрических моделей составили 376 183 проданных автомобиля, что представляет собой рост продаж на 74,4% по сравнению с предыдущим годом. В будущем BMW хочет еще больше сосредоточиться на электронной мобильности. Завод в Мюнхене планирует производить исключительно полностью электрические модели с конца 2027 года.

Изображение: ВикипедияВ целом электромобили продаются не так быстро, как производятся. У автомобильных дилеров в США скопилось много электронных автомобилей на складах, как показывает исследование Cox Automotive. В частности, запаса электромобилей хватает на 92 дня. Это почти в три раза больше, чем годом ранее.

Что касается авто с двигателями внутреннего сгорания, то их запаса на складе в среднем хватит на 54 дня. Таким образом, производители автомобилей производят машины так быстро, что предложение новых электромобилей превышает текущий спрос. Люксовым брендам и, в частности, дорогим автомобилям становится все труднее добираться до клиентов. Например, GMC Hummer EV и Audi Q8 E-Tron имеют запас более чем на 100 дней.

В США электромобили составляют около 6,5% всех продаж новых автомобилей. Люди вообще очень интересуются электромобилями. От 39% до 51% покупателей новых автомобилей рассматривают в качестве следующего авто машину с батарейным питанием.

Поскольку Tesla часто снижает цены, это может быть одной из причин, по которой американский автопроизводитель продолжает доминировать на рынке электромобилей.

Производители автомобилей, такие как Toyota, обещают к концу десятилетия пробег до 1500 километров. В результате многие предпочитают подождать, пока на рынке не появятся более мощные автомобили, прежде чем совершать покупку.

Кроме того, в США многие новые электромобили еще не имеют права на получение полной налоговой льготы. Поэтому покупатели с большей вероятностью выберут Tesla Model Y вместо Hyundai Ioniq 5.