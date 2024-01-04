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Nata15
BMW презентовала сенсорный «бриллиант» для автомобильных дисплеев
Он сочетает функции сенсорного экрана и механического переключателя, при этом выполнен в оригинальном дизайне

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BMW представила инновационный прототип дисплея для мультимедийных систем своих автомобилей, который предлагает уникальное сочетание сенсорного экрана и механического переключателя в стильном дизайне. В отличие от обычных ЖК-панелей, этот дисплей оборудован несколькими дополнительными сенсорными плоскостями, создающими визуальный эффект, напоминающий частично встроенный бриллиант размером с мяч для гольфа.

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Каждая из дополнительных сенсорных граней выполняет функции традиционной кнопки на приборной панели, обеспечивая водителям точные и быстрые настройки автомобиля. Несмотря на то, что представленный журналистам прототип не поддерживал сенсорный ввод, BMW заверяет, что у компании уже есть работающая модель.

Дизайнер и инженер Этьен Илифф-Мун подчеркивает, что идея "физической точки соприкосновения" с заранее определенной функцией призвана помочь водителям более быстро и безопасно настраивать параметры автомобиля. Он выделяет, что физическая кнопка, сохраняющая свою форму уже 50 лет, легко обнаруживается водителем вслепую, что способствует повышению уровня безопасности.

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В случае внедрения данной технологии в серийное производство, каждую сенсорную площадку можно будет настроить по предпочтению водителя, открывая новые возможности для индивидуализации пользовательского опыта. Эта инновация, вероятно, не ограничится только автомобилями BMW и может найти применение в мультимедийных системах различных автомобильных брендов.

#новости #техника
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