Встроенные экраны мини-ПК покажут системную информацию и позволят вести управление без клавиатуры и мыши

Продажи мини-компьютеров в последнее время растут за счёт появления энергоэкономичных процессоров Intel и AMD. Выбор у покупателей большой, от самых маленьких компьютеров до устройств, куда умещается отдельная видеокарта. Среди производителей выделяются Minisforum и AYANEO, которые по-разному подходят к проектированию своих систем.

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Модель AYANEO AM02 с процессором AMD Ryzen 7 7840HS делает ставку на внешнюю привлекательность вместо вычислительной мощи. Вдохновляясь дизайном игровой приставки Dendy (NES), она предлагает нечто наподобие слота для картриджей. Сенсорный экран размером 4 дюйма отображает время или системную информацию. Хотя процессор здесь не самый современный, возможностей 8 ядер Zen4 и 12 RDNA3 должно быть достаточно для решения многих задач.

Minisforum UH185 Ultra был представлен на выставке CES. Как очевидно из названия, это устройство получило процессор Core Ultra 9 185H с 16 ядрами и 22 потоками. Частота здесь достигает 5,1 ГГц, обеспечивая высокий уровень производительности. Также есть доступ к графике Intel Arc на архитектуре Xe-LPG с 8 ядрами Xe на частоте до 2,35 ГГц.

Здесь тоже имеется экран с отображением системной информации. Показываются данные центрального и графического процессоров и сетевая активность, а также расход оперативной памяти. Встроенная камера 1080p может означать возможность проведения видеоконференций. Доступны два порта Ethernet 5 Гбит, два USB4, DisplayPort, Thunderbolt и OCuLink для подключения внешних видеокарт.

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AYANEO запустит свою систему 18 января в рамках краудфандинга. Дата релиза предложения Minisforum пока не была названа.