Ayaneo анонсирует портативные игровые консоли Flip DS и Flip KB с полноразмерной клавиатурой

Известный своими портативными игровыми консолями китайский производитель Ayaneo анонсировал два очередных своих продукта под названиями Flip DS and Flip KB. Это устройства-раскладушки, которые необходимо открывать для получения доступа к экрану. У первый модели есть вспомогательный экран, а у второй физическая клавиатура.

Устройство работает на системе Windows 11 и обладает сходными характеристиками. Здесь установлен экран IPS размером 7 дюймов с разрешением 1080p, частотой 120 Гц и яркостью 400 нит. Вспомогательный экран имеет диагональ 3,5 дюйма и является сенсорным, разрешение и частота не указаны. На втором экране можно видеть системные настройки.

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Оба устройства работают на процессоре AMD Ryzen 7 7840U, TDP у них 28 Вт и они обладают батареей 46,2 Вт*ч. Имеются триггеры с датчиком Холла, гироскоп, оптическая мышь для пальцев и сканер отпечатков. Среди портов представлены Thunderbolt, USB-C 3.2 Gen 2, OCuLink и слот microSD.

Flip KB со своей клавиатурой напоминает ноутбук, давая доступ к интернет. Экраны обоих устройств можно открывать на 120, 150 и 180 градусов.

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Приобрести эти консоли можно будет на платформе Indiegogo, но дата и цены пока не называются.