Minisforum представляет также модель HX200G с Ryzen 9 7945HX и 7600M XT

Компания Minisforum представила очередные две модели своих портативных компьютеров. Они оснащены процессорами Intel Core Ultra и AMD Ryzen 7000 HX.

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Показ состоялся в рамках выставки CES 2024 наряду с другими продуктами, такими как MS-01 и планшет V3. UH185 Ultra работает с флагманским процессором Core Ultra 9 185H с 16 ядрами и 22 потоками команд, мощным NPU для ИИ и встроенной графикой Arc Xe-LPG с 8 ядрами Xe на частоте 2250 МГц. Частота центрального процессора достигает 5,1 ГГц, TDP составляет от 45 Вт. Этот компьютер можно приобрести также на процессорах UH155 Ultra и UH125 Ultra.

Привычный прямоугольный дизайн дополнен 4-дюймовым экраном наверху корпуса. На нём показываются показатели процессора, видеокарты, памяти и хранилища. Также отображаются время, дата, погода. Панель является сенсорной. Поддерживается камера 1080p с физическим затемнением и вертикальной подставкой.

Есть две планки памяти DDR5-5600 SO-DIMM до 96 ГБ, два слота SSD M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe, картридер SD, два USB4 и два 5GbE Ethernet. Ещё есть порт Oculink.

Другой новинкой является модель Minisforum HX200G на AMD Ryzen 9 7945HX с 16 ядрами и 32 потоками. Это большой чип для портативного компьютера с обширной многопоточностью, кэшем L3 64 МБ и мощностью до 85 Вт. Здесь есть дискретная видеокарта AMD Radeon RX 7600M XT с 32 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 3 с TDP до 120 Вт.

Используется охлаждение из жидкого золота для процессора и видеокарты, четыре вентилятора с уровнем шума не более 45 дБ. Имеется слот SSD PCIe Gen5 NVMe.

Скоро этот производитель представит также модель EM780 на APU Ryzen 7 7840U в корпусе объёмом 0,25 л. Его цена будет стартовать от $619. Предлагаются оранжевый, бирюзовый и чёрный цветовые варианты.

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Ещё ожидается анонс материнской платы BD790i с процессором Ryzen 9 7945HX вместо нынешней BD770i с Ryzen 7 7745HX. Цены на HX200G и UH185 Ultra пока не названы.