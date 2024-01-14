В WhatsApp теперь можно вставлять маркеры и кавычки

Разработчики мессенджера WhatsApp постоянно предлагают обновления, ознакомиться с которыми можно в первую очередь в программе бета-тестирования приложения. Сейчас в данной версии приложения начинают появляться новые инструменты для форматирования текста.

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Среди прочего пользователи получат вставки кода, маркеров, цитат и списков. Если активировать одну из этих опций, текст форматируется в процессе ввода в поле чата.

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Пока речь идёт исключительно о версии приложения на мобильной операционной системе Android. Неизвестно, собирается ли WhatsApp предложить эту возможность в версии для iOS, на Windows или веб-версии. Также неизвестно, сколько времени займёт тестирование на Android и когда данная функциональность появится в окончательном варианте приложения.