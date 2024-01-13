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В IOS-версии WhatsApp появилась функция создания и редактирования собственных стикеров, которые можно создавать, используя любые понравившиеся изображения. Об этом стало известно благодаря веб-сайту The Verge.
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Анонс данной функции состоялся еще в прошлом году, однако только сейчас ею можно воспользоваться на устройствах с операционной системой iOS 17 или более поздней версии (на более старых версиях редактирование стикеров недоступно).
Используя данный инструмент, пользователи могут всячески редактировать желаемые изображения: вырезать нужные фрагменты, добавлять к ним текст, рисовать поверх текста либо же комбинировать с другими стикерами. Кроме того, доступно редактирование уже существующих стикеры, выполняя плюс-минус те же действия. Для этого нужно удерживать палец на стикере и выбрать опцию "Редактировать стикер".
Что касается пользователей Android-устройств, то у них пока что нет такой возможности. Единственные две вещи, доступные владельцам Android-устройств, это просмотр, созданных другими пользователями, стикеров, а также генерация собственных при помощи искусственного интеллекта.
Разработчики WhatsApp не сообщают, когда новая функция станет доступной всем пользователям, независимо от операционной системы их устройств, но обещают и дальше работать над улучшением функциональности своих сервисов.