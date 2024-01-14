Сиденья смогут автоматически адаптироваться под людей

Автопроизводитель Ferrari разрабатывает новые сиденья, с которыми при любом телосложении можно будет найти идеальное положение. Сиденья будут состоять из семи компонентов, cоединённых с кузовом автомобиля каждый по отдельности. В результате о сидение как о едином целом можно будет забыть. Это следует из поданной в Ведомство по патентам и товарным знакам США патентной заявки.

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В компактных суперкарах сидения часто невозможно регулировать ради снижения веса. Альтернативой может быть тяжёлое кресло с механическими изменениями наклона спинки и угла сидения. Новое решение Ferrari как сводит к минимуму вес, так и позволяет регулировать сидение лучше прежнего.

Ferrari не впервые изучает методы адаптации салона под разные типы кузова. Lamborghini в своё время тоже запатентовала сиденья с регулировкой и независимо движущимися частями. Новое предложение Ferrari может содержать в себе лучшее из этих двух методов. Сидение здесь закреплено на центральном стержне, на нём размещены приводы и двигатель. Каждая из семи частей сидения имеет три степени движения и способна двигаться вверх-вниз, вперёд-назад, влево и вправо. Опору для бёдер, подголовники, боковые валики и сиденья можно перемещать в разных направлениях для поиска максимального удобного положения. Система электронная и позволяет сохранять выбранные настройки.