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Суперкары Ferrari могут получить новый джойстик для управления
Помимо джойстика Ferrari собирается сохранить и руль

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Стало известно, что автопроизводитель Ferrari недавно подал патентную заявку на новый джойстик для управления автомобилями. Заявка была подана в Европейский патентный реестр. Прошлый такой патент Ferrari показывал автомобиль без руля, но здесь руль сохранится и можно будет выбирать между способами управления.

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Наличие джойстика может свидетельствовать о будущем появлении у итальянского автопроизводителя машин с автономным управлением. По крайней мере, компания может захотеть облегчить поездки на дальние расстояния.

В патентной заявке указан автомобиль, по своему внешнему виду напоминающий F12. Возможно, джойстик появится в модели, которая придёт ему на смену. С другой стороны, внутри автомобиль напоминает цифровую кабину модели SF90 Stradale.

В Ferrari не собираются отказывать от привычного положения руля и педалей. Однако, в дальних поездках, в первую очередь на автострадах, руль и тормоз с газом могут быть нужны нечасто. Чтобы сделать положение водителя более комфортным, была подана также патентная заявка на новые сидения. Откинувшись назад, до руля дотянуться будет трудно. Здесь на помощь и приходят джойстик и ряд других элементов управления.

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На изображениях показано, что имеются органы ручного управления торможением и разгоном. Они напоминают контроллер тяги в реактивном самолёте. Необходимо толкать элемент вперёд для ускорения и тянуть назад для торможения. Джойстик может перемещаться влево и вправо. Похожую патентную заявку также подала компании Hyundai, но вместо руля она собирается предложить нечто вроде контроллеров от игровых консолей.

#автомобили #ferrari
Источник: carbuzz.com
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