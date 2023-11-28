Его анонс ожидается в 2024 году.

На свежих снимках видно, как новейший гиперкар Ferrari движется по улицам Германии. Преемник LaFerrari украшен временными элементами, в частности, четырьмя задними фонарями, позаимствованными у SF90.

Несмотря на своеобразный камуфляж и применение пленки, аэродинамический ансамбль гиперкара остается заметным. Центральное место занимает внушительное заднее антикрыло, призванное надежно прикрепить флагман Ferrari к асфальту. Заметные воздухозаборники украшают как переднюю, так и заднюю часть, дополняясь видимыми боковыми вентиляционными отверстиями, направленными на оптимизацию воздушного потока.

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Пара круглых выхлопных патрубков, выступающих из заднего бампера, – это визуальная уловка, скрывающая выхлопную систему за сетчатым фасадом. Размещение камеры заднего вида над третьим стоп-сигналом кажется условным, что дает основания предполагать, что Ferrari доработает ее интеграцию в кузов автомобиля для окончательной версии серийной модели. Характерный облик гиперкара еще больше подчеркивают массивный задний диффузор и внушительный передний сплиттер, закрепленный на бампере.

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Заметные вырезы на крыше намекают на то, что в грядущем гиперкаре Ferrari под кодовым названием F250 будут установлены двери-бабочки. Сообщается, что компания Bosch оценивала специфическое оборудование на этом прототипе. Широко распространено предположение, что флагман Ferrari, нарушив традицию, сложившуюся со времен модели F40, отойдет от парадигмы двигателей V12.