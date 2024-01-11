Honor Magic 6 получил 16 ГБ памяти и дисплей OLED 120 Гц

Компания Honor продолжает расширять свою линейку мобильных устройств. В четверг в Китае она представила аппараты серии Magic 6. В состав этой серии вошли три модели: Magic 6 Lite, Magic 6 и Magic 6 Pro.

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Базовый смартфон работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Он доступен в версиях с объёмом памяти 12 ГБ и 16 ГБ, а объём хранилища составляет 256 ГБ и 512 ГБ.

Установлен экран OLED LTPO размером 6,78 дюймов с разрешением 2800 x 1280. Он получил частоту обновления 120 Гц. Имеются три задние камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной с таким же разрешением и объектив 32 Мп. Основная камера обладает сенсором 1/1,28 дюйма и апертурой f/1,9, улавливая свет при слабом освещении с минимальными шумами.

Сверхширокоугольная камера с полем обзора 120° отлично справляется с групповыми фотографиями. Телеобъектив получил оптический зум 2,5х для съёмки с дальних дистанций. Ёмкость батареи выросла до 5450 мАч при поддержке зарядки мощностью 66 Вт. Полностью аппарат заряжается примерно за 30 минут. Windows 7 Pro обладает аккумулятором ёмкостью 5600 мАч.

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В Китае смартфон поступит в продажу 18 января.